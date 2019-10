L’Italvolley punta sull’Arzano: arriva la visita dei tecnici Giovedì 14 novembre coach Gagliardi visionerà i gruppi Under 14 ed Under 16

L'Arzano Volley nel piano delle nazionali italiane. La notizia è di quelle importanti ed arriva direttamente dalla Federazione Italiana Pallavolo, con una lettera il presidente Bruno Cattaneo ha comunicato al suo omologo Raffaele Piscopo che il club arzanese è stato incluso nel progetto "L'Italia siete voi".

Giovedì 14 novembre il professor Gaetano Gagliardi sarà ad Arzano per visionare le giocatrici giovani. Il progetto prevede l'invio dei tecnici federali direttamente ai campi di allenamento delle atlete in modo da visionare gli interi gruppi di atlete delle categorie Under 14 ed Under 16.

"Una soddisfazione enorme -sottolinea il presidente Raffaele Piscopo- che va ad aggiungersi alle emozioni che ogni giorno le nostre atlete sanno regalarci sul campo. Viviamo con passione ogni momento trascorso insieme a loro che sanno ripagarci non solo con le vittorie finali ma onorando sempre la nostra maglietta in ogni occasione nella quale la indossano".

L’iniziativa vuole avvicinare le squadre Nazionali e i propri tecnici alle società che in ambito territoriale svolgono un’attività quantitativa e qualitativa con le proprie formazioni giovanili femminili. L’idea è quella di inc