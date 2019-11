Irma Testa su Rai Uno protagonista a "I Soliti Ignoti" La campionessa di Torre Annunziata protagonista nel programma condotta da Amadeus

Irma Testa, non solo una donna col cuore da pugile, ma anche un personaggio che fa gola alla televisione. La ragazza di Torre Annunziata è stata ospite della trasmissione di successo di Rai Uno “I soliti Ingnoti, il ritorno”. Appuntamento quotidiano in prima serata condotto da Amadeus, prossimo timoniere del Festival di Sanremo.

Nella puntata di martedì 12 novembre la protagonista è stata la campionessa di Torre Annunziata che si è presentata tra i personaggi misteriosi da indovinare. Purtroppo, la concorrente, nonostante avesse avuto anche l'opportunità di vedere da vicino le mani di Irma, non è riuscita ad indovinare la professione svolta dalla giovanissima atleta azzurra.

“E una ragazza che ha le mani di una lavoratrice” ha spiegato la concorrente che, tratta in inganno da questo particolare, ha pensato che lavorasse nella produzione di lampade. Niente di più sbagliato ma forse ad ingannare la concorrente, è stato anche l'aspetto di Irma, che oltre ad avere successo sul ring è anche una bellissima donna.

Per la campionessa di Torre Annunziata non si tratta della prima esperienza televisiva e sicuramente nemmeno dell'ultima. Irma ha uno sguardo che buca lo schermo e sicuramente nei prossimi anni, soprattutto nel biennio post olimpico, riceverà tante proposte dalle varie televisioni. Intanto è tornata già sul ring in vista dei prossimi appuntamenti perché ci sono i giochi olimpici di Tokyo 2020 da preparare, ma soprattutto il sogno di una medaglia da coronare.