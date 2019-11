Boxe: Testa membro Commissione Atleti AIBA Grande riconoscimento per la pugile di Torre Annunziata che in questi giorni è impegnata sul ring

I successi sul ring. Le apparizioni in tv. Gli sponsor che si sono accorti di lei. La popolarità in grande aumento. E' un momento positivo per Irma Testa. La Campionessa Europea 2019, ha aggiunto un altro importante titolo alla sua già ricca bacheca. Ma questa volta è un titolo conquistato fuori dal ring.

L'Azzurra è stata eletta come membro della Commissione Atleti dell'AIBA. Si tratta di un grande riconoscimento per una giovane donna che ha avuto un impatto incredibile nel mondo della boxe italiana e internazionale. Un vero e proprio vanto anche per l'intero movimento pugilistico Nazionale.

Soddisfattissimo anche il Presidente Vittorio Lai, che ha espresso la sua più viva soddisfazione per questa elezione, porgendo alla campionessa di Torre Annunziata i migliori auguri per questa sua nuova avventura al di fuori del quadrato ma sempre all'interno del mondo del pugilato. Intanto in questi giorni è impegnata sul ring di Minsk, in Bielorussia, al torneo Elite Internazionale dedicato a Liventsev.