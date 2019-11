La Luvo Barattoli Arzano tenta il blitz in casa del Palmi La Luvo Barattoli Arzano tenta il blitz in casa del Palmi

Ghiotta occasione per la Luvo Barattoli Arzano che domenica sera sarà impegnata sul campo dell'Expert Palmi a due passi da Reggio Calabria. Una lunga trasferta che chiude una settimana di preparazione improntata sulla ricerca della condizione migliore per tornare dalla trasferta nella terra dei bronzi con il migliore risultato possibile.

Le buone cose fatte vedere nelle ultime settimane devono essere utilizzate per cercare di spezzare le trame della squadra di casa e riuscire ad imbrigliarne il gioco come spiega il tecnico Nando Giacobelli: “Ogni gara di questo campionato è ostica perché ogni squadra dispone di elementi validi per la categoria. Andiamo a Palmi dopo una settimana lunga, durante la quale abbiamo lavorato tanto sui nostri sistemi di gioco, per migliorarci e fare sempre meglio. Troveremo di fronte a noi una squadra affamata di punti ma noi sappiamo di dover fare la nostra partita e durante gli allenamenti abbiamo provato a tenere ritmi e attenzione ad alti livelli proprio in vista di questo impegno”.

Nelle quattro partite giocate nel girone D del campionato di Serie B1 femminile (ha osservato il turno di riposo in occasione della quarta giornata il 9 novembre), il sestetto calabrese è riuscito fino a questo momento a conquistare soltanto un set (nella gara del 2 novembre in casa dell’Isernia), e giace sul fondo della classifica con uno rotondo zero nella casella dei punti. L'Arzano deve utilizzare tecnica e cinismo per tenere a bada l'inevitabile tentativo di reazione del team di casa.

Si gioca al Palazzetto dello Sport "Mimmo Surace" in via Vivaldi a Palmi. Fischio d'inizio alle ore 17.30, arbitri dell'incontro Giuseppe Pampalone e Antonino Di Lorenzo.