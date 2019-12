Luvo Barattoli Arzano in trasferta nella tana dell'Altino La squadra cerca continuità di risultati

Deve aspettare il pomeriggio di domenica la Luvo Barattoli Arzano per scendere in campo ad Altino per la gara valida per l'ottava giornata del campionato di serie B1 femminile girone D.

Le ragazze di Nando Giacobelli hanno vissuto una settimana impegnativa, con l'umore alle stelle per la prestigiosa vittoria sulla corazzata Seap Dalli Cardillo e prendendo coscienza con il fatto che con il lavoro e con l'impegno nessun traguardo è precluso.

Adesso tocca dare continuità ai buoni propositi visti in questa prima parte della stagione. Anche perché non può di certo sfuggire una situazione di classifica che si è fatta interessante. Con le due corazzate Cerignola e Cardillo che, come da pronostico, occupano le prime due piazze della classifica e con la Luvo Barattoli Arzano che segue a quota 13 punti, in condominio con il Santa Teresa di Riva ed una lunghezza più in alto proprio delle rivali dell'Altino.

A spiegare la marcia verso Francavilla al Mare ci pensa coach Nando Giacobelli: "Altino è una squadra completamente diversa da quella che abbiamo affrontato nei play off lo scorso maggio. Di quel sestetto è rimasta solo la palleggiatrice Ricci e la società ha costruito una rosa molto giovane, con elementi davvero validi in ogni fondamentale".

L'attenzione si sposta sul match: "Giocano una buona pallavolo, sono molto ostiche. La classifica la dice tutta sul valore di questa squadra: spero che verrà fuori un bello spettacolo. Noi abbiamo trascorso una settimana positiva, con un bell'entusiasmo dopo la vittoria con Aragona ma sappiamo di doverci far trovare pronti perché questo campionato presenta ogni settimana gare toste da affrontare, in cui servono sempre qualità e attenzione per portare a casa punti e risultati. Ogni partita è una battaglia".

Si gioca domenica 8 dicembre alle ore 18 al palazzetto dello sport di Contrada Valle Anzuca a Francavilla al Mare. Arbitri Paolo Benigni e Simone Chirieletti.