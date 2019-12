Juve Stabia, Calò salta il Venezia L'ammonizione rimediata al Bentegodi ha fatto scattare la squalifica per il centrocampista

E' iniziata la settimana che porterà al match di sabato, in programma al Menti, tra Juve Stabia e Venezia. Un vero e proprio scontro salvezza tra due squadre che al momento occupano la zona play out. Le vespe sono entusiaste dopo il successo ottenuto venerdì scorso al Bentegodi contro il Verona. Tre punti che le hanno rilanciate, oltre che a far tornare il sorriso lontano dalle mura amiche dove la truppa di Caserta aveva stentato e non poco nel corso del girone d'andata.

Le attenzioni del tecnico saranno tutte sugli infortunati. Da valutare ancora la condizione di Mezavilla, mentre appare completamente recuperato Troest che sarà l'unico centrale di difesa disponibile. Ancora in forse Tonucci e Allievi. Salterà il match contro il Venezia anche Calò: l'ammonizione rimediata al Bentegodi farà scattare la squalifica automatica perché diffidato.

La preparazione proseguirà senza intoppi fino a venerdì, quando ci sarà la rifinitura. Come detto Caserta farà il possibile per recuperare il maggior numero di calciatori per una gara molto importante in chiave classifica e che darà il via a un trittico di spessore prima della fine del girone d'andata: dopo il Venezia, infatti, ci saranno Cremonese in trasferta e Cosenza tra le mura amiche. Le vespe vogliono ottenere il massimo per alimentare il sogno salvezza.