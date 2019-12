Juve Stabia, Mallamo: "Ora ci serve continuità" Il centrocampista: "Se sbagliamo con il Venezia, i tre punti con il Chievo valgono zero"

Conferenza stampa infrasettimanale per Alessandro Mallamo. Il centrocampista della Juve Stabia ha esordito nel parlare dell'ottimo successo rimediato al Bentegodi, per poi sottolineare la carica della squadra verso il match di sabato con il Venezia:

“E' stata una vittoria fantastica che ci ha dimostrato che con il giusto spirito possiamo ottenere grandi risultati. Tra il primo e il secondo tempo ci è scattata la scintilla, capendo che bisognava tornare in campo con un'altra mentalità. Siamo stati anche fortunati, ma non per caso. Ora dobbiamo concentrarci per la sfida con il Venezia, altrimenti questi tre punti valgono zero”.

MENTALITA' - “Il campionato sta dimostrando che la mentalità è tutto. Spesso facciamo le grandi prestazioni quando siamo all'ultima spiaggia. E' importante trovare la giusta continuità già da sabato per ottenere al più presto la salvezza”.

RUOLO - “Posso giocare sia da mezzala che trequartista. Mi trovo bene in entrambe le posizioni, anche se molto cambia dalla partita che facciamo. Il ruolo che mi ha disegnato il mister contro il Verona è quello che mi fa esprimere meglio”.

VENEZIA - “Sabato deve essere una finale, anche perché vincere aiuta a vincere: un successo ci permetterebbe di affrontare Cremonese e Cosenza in modo diverso. E' molto importante portare a casa gli scontri diretti per una squadra che deve salvarsi. La classifica sta diventando sempre più corta, quindi dobbiamo approfittarne. I tifosi? Sono il dodicesimo uomo in campo e i numeri lo dimostrato. Spero siano in tanti sabato e sono sicuro che ci daranno una grande mano”.