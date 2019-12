Juve Stabia, Allievi e Addae: "Pronti a sfidare il Venezia" "Scenderemo in campo con la giusta mentalità per portare a casa i tre punti"

La Juve Stabia è pronta a sfidare il Venezia. Si tratta di un vero e proprio scontro salvezza tra le due formazioni che al momento occupano la zona play out. E' chiaro che le vespe cercheranno di dare continuità al successo ottenuto contro il Chievo, come sottolineato ai microfoni del club dal centrocampista Addae:

"La vittoria del Bentegodi è stata molto importante. Ero reduce da due giornate di assenza e ho pensato sempre a come aiutare la squadra. Stavamo vivendo un periodo di difficoltà e dovevamo ottenere un risultato positivo a Verona. All'intervallo, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, ci siamo guardati negli occhi e in campo abbiamo messo uno spirito diverso. Adesso ci tocca il Venezia: è una bella squadra, ma scenderemo in campo con il piglio giusto per portare a casa l'intera posta in palio".

Gli ha fatto eco il difensore Allievi che è partito dalla sua condizione fisica:

"Sono contento perché ho superato l'infortunio. Il problema muscolare ha un po' frenato il mio inizio di stagione, ma sto rientrando e spero di farlo al più presto possibile per dare una mano alla squadra. La gara di domani con il Venezia dobbiamo affrontarla con la giusta mentalità, dobbiamo mettere in pratica quanto stiamo preparando in settimana per riuscire a portare a casa i tre punti".