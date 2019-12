Juve Stabia - Venezia, Caserta: "In campo con cattiveria" Il tecnico gialloblu ha presentato il match di domani con il Venezia

Conferenza stampa pregara per Fabio Caserta. Il tecnico della Juve Stabia ha presentato così lo scontro salvezza di domani, in programma al Menti alle 15, contro il Venezia:

“Si è fatto male Mezavilla, ho deciso di non rischiarlo. Facciamo di necessità virtù perché alla fine dobbiamo cercare di stringere i denti e di superare questo momento non facile a livello di infortuni. Il problema è che sono avvenuti sempre e solo per il reparto difensivo”.

CALO' - “Dallo scorso anno sta facendo delle cose molto importanti. E' partito con qualche difficoltà, ma poi è venuto fuori alla grande perché ha qualità. Può fare bene in questa categoria. Dobbiamo cercare di sopperire a questa assenza, ma chi lo sostituirà darà sicuramente una grossa mano. Buchel o Di Gennaro? Deciderò domani, anche perché entrambi non hanno i novanta minuti nelle gambe”.

VENEZIA - “Dobbiamo avere un'altra mentalità, di certo diversa dal primo tempo di Verona. Serve ancora più cattiveria perché troveremo una squadra che in trasferta si esprime meglio. Ha degli ottimi elementi e che crea tante difficoltà alle avversarie che incontra. Sarà importante mantenere alta la concentrazione dal primo all'ultimo minuto. Mi aspetto una partita difficilissima. Giochiamo in casa e cercheremo di sfruttare il fattore campo. Non basta quello che abbiamo fatto finora, ma dobbiamo migliorare ancora tanto”.