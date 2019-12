Juve Stabia - Venezia, tante assenze per Caserta Sono 24 i calciatori convocati da Caserta. Ben nove gli indisponibili

Al termine dell’allenamento di rifinitura, svolto questa mattina presso lo Stadio “Romeo Menti”, il tecnico Fabio Caserta ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati per il match Juve Stabia – Venezia, valevole per la 17^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, sabato 21 dicembre 2019, con inizio alle ore 15 presso lo Stadio ”Romeo Menti” di Castellammare di Stabia.

Portieri: Branduani, Esposito, Russo.

Difensori: Fazio, Germoni, Ricci, Todisco, Troest, Vitiello.

Centrocampisti: Addae, Buchel, Carlini, Di Gennaro, Izco, Mallamo;

Attaccanti: Bifulco, Boateng, Canotto, Del Sole, Della Pietra, Forte, Guarracino, Rossi

Indisponibili: Allievi,Calvano,Cissè, Elia, Mastalli, Mezavilla, Melara, Tonucci.

Squalificato: Caló

Al gruppo sono stati aggregati i giovani classe 2002, Mariano Guarracino che indosserà la maglia numero 40 e Vincenzo Della Pietra che indosserà la maglia numero 38