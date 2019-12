Juve Stabia, Bifulco e la prima gioia lampo: "Sento fiducia" L'esterno d'attacco, in gol dopo 12 secondi, a 696 TV: "L'obiettivo era e resta la salvezza"

Solo 12 secondi per bucare il Venezia e spianare la strada alla Juve Stabia verso il successo successo consecutivo: 2-0 al Venezia, fondamentale in chiave salvezza. L'esterno d'attacco Alfredo Bifulco ha commentato così, a 696 TV, l'ennesima, importante, vittoria dei gialloblù al “Menti” e il suo primo centro stagionale in campionato: “So che il gol è stato veloce, ovviamente, ma non pensavo così veloce (ride, ndr). Abbiamo sbloccato subito la partita, è stata una bella emozione. Non volevamo ripetere il primo tempo offerto a Verona contro il Chievo, ma avere un atteggiamento aggressivo, ultra-offensivo, sin dal fischio d'inizio. Siamo riusciti ad andare a prenderli alti, a rompere l'equilibrio subito. Il mio ruolo nella Juve Stabia? Sto acquistando di più in termini di minutaggio. Il mister mi sta dando fiducia e sono felice per il gol. Le prossime due partite (Cremonese - Juve Stabia e Juve Stabia – Cosenza, ndr) saranno fondamentali. Avere l'atteggiamento avuto nelle ultime due partite, cruciale. Dobbiamo solo continuare su questa strada. Questa vittoria ci serviva tanto, la volevamo a tutti i costi. Va bene così. Stiamo volendo? Piedi ben saldi a terra. L'obiettivo è salvarci.”