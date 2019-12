Juve Stabia - Venezia 2-0, Caserta: "Grandissima vittoria" Il tecnico della Juve Stabia: "Mercato? Non ne parlo, piena fiducia nell'operato di Polito"

Centunesima panchina alla guida della Juve Stabia per Fabio Caserta, che al microfono di 696 TV OttoChannel gongola dopo il successo per 2-0 sul Venezia: “Sono felice di aver festeggiato con una grandissima vittoria, ottenuta attraverso una grande prestazione. Andare in vantaggio dopo pochi secondi può essere un vantaggio, indubbiamente, ma la squadra è stata brava a non rilassarsi dopo il gol lampo. Abbiamo giocato una partita super, sapendo soffrire nei momenti delicati e trovando il secondo gol. Mancavano un bel po' di calciatori, ma chi è sceso in campo oggi ha fatto una grande partita. Addae? Era normale che dovesse ambientarsi dopo tanti anni in un'altra città. Ora è tornato quello che tutti conosciamo. Sono fiero di Bifulco, l'ho visto crescere, ha fatto una grande partita. Per lui e per chi come Fazio e Ricci ha giocato meno non posso che avere parole d'elogio. Questa sfida era molto più difficile rispetto a quella di Verona, lì non avevamo nulla da perdere. Oggi era uno scontro diretto e sono arrivati 3 punti molto importanti. Dopo le prime 6 partite abbiamo capito cosa è la Serie B, ma non bisogna fermarsi perché il cammino è ancora molto lungo. Forte? Sta facendo bene perché è supportato da tutta la squadra. Mercato? Non parlo perché non mi piace farlo e sono contento dell'operato della società. Da quando sono qui mi sono affidato del direttore sportivo Polito. Conosce il calcio, sa cosa mi serve e la mia idea di calcio. Lascio questa patata bollente a lui con piena fiducia, come sempre. Vogliamo continuare a sognare è questo il regalo che chiedo adesso per giugno.”