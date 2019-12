Juve Stabia, lampo Bifulco e sigillo di Forte: 2-0 al Venezia Seconda vittoria di fila per i gialloblù, che a Santo Stefano sfideranno in trasferta la Cremonese

Seconda vittoria consecutiva per la Juve Stabia, che sotto l'albero di Natale trova un 2-0 pesantissimo in chiave salvezza ai danni del Venezia. Palla al centro e dopo soli 12 secondi le vespe sono già in vantaggio: Vitiello crossa per Bifulco, che di testa mette dentro il suo primo gol stagionale. Al 7', Forte, servito da Boateng, calcia dalla distanza, ma Lezzerini è bravo a prolungare il pallone in calcio d'angolo. Si riparte e, al 50', Aramu, direttamente su calcio di punizione, sfiora il pari. Dieci giri di lancette più tardi, Forte serve un cioccolatino a Boateng, che spara alto sulla traversa. Forte decide, allora, di mettersi in proprio: al 61', salta un paio di avversari e trafigge col macino Lezzerini festeggiando la sesta rete in campionato. Il “Menti” esplode di gioia. Il Venezia prova a riaprire la partita con il solito Aramu, al 78', sempre su palla inattiva: Russo vola e devia in d'angolo. Al 90', Forte vola via in contropiede, ma a tu per tu con l'estremo difensore lagunare fallisce l'occasione del raddoppio. Poco male perché arriva il triplice fischio finale di Maggioni della sezione di Lecco. A Santo Stefano, contro la Cremonese, esame di maturità per gli uomini di Fabio Caserta.

Il tabellino.

Juve Stabia - Venezia 2-0

Marcatori: pt 1' Bifulco; st 16' Forte.

Juve Stabia (4-3-3): Russo; Vitiello, Fazio, Troest, Ricci; Addae, Buchel (st 35' Germoni), Mallamo; Boateng (st 17' Canotto), Forte, Bifulco (st 22' Izco). A disp.: Branduani, Esposito, Rossi, Di Gennaro, Todisco, Izco, Del Sole, Canotto, Germoni, Carlini, Della Pietra, Garracino. All.: Caserta.

Venezia (4-3-2-1): Lezzerini; Lakicevic, Casale, Modolo, Ceccaroni; Suciu, Fiordilino (17' st Capello 17), Vacca; Aramu; Bocalon (36' st Zigoni), Di Mariano (24' st Montalto). A disp.: Oliveira, Pomini, Senesi, Caligara, Montalto, Gavioli, Zigoni, Cremonesi, Maleh, Lollo, Rossi, Capello. All.: Dionisi.

Arbitro: Maggioni della sezione di Lecco.

Note: Ammoniti: Buchel, Vitiello e Russo. Angoli: 3-7 Recupero: pt 1'; st 4'.

Foto: ssjuvestabia.it