Juve Stabia, 1-1 a Cremona. A segno Forte, Ceravolo impatta Termina in parità il match dello Zini. Vespe in vantaggio al 2', pari di Ceravolo

La Juve Stabia sogna un nuovo blitz con Francesco Forte dopo pochi istanti, subisce la rete di Fabio Ceravolo nel giro di 6 minuti e trova il pari allo stadio Zini contro la Cremonese.

La cronaca. L'avvio di gara è deciso. Subito il giallo per Rossi e, al secondo minuto, la soluzione di Canotto apre per Forte che lavora su Caracciolo e finalizza: ecco il vantaggio della Juve Stabia dopo pochi istanti. Ritmi alti e interventi duri. La risposta della Cremonese è immediata: all'8' il cross di Piccolo garantisce il pari con il colpo di testa firmato da Ceravolo. Bella giocata di squadra per i grigiorossi e riecco l'equilibrio allo Zini. Il gol della Cremo cambia i valori della sfida. Atteggiamento diverso e i padroni di casa sfiorano il 2-1 con Ceravolo, che non centra la porta dopo la respinta di Russo. Occasione mancata per la doppietta e controllo delle operazioni fino all'intervallo. In avvio di ripresa, è Russo a tener botta sui tentativi della Cremonese, operati da Gustafson e Claiton. In contropiede, la Juve Stabia non sfrutta a dovere un'opportunità con Canotto. Al 24' della ripresa, Baroni sostituisce Caracciolo, inserisce CIofani e, pochi istanti dopo, Ceravolo non sfrutta la chance del sorpasso. Poi sono Bifulco e Canotto a sfiorare la rete per le vespe. Finale vibrante, ma senza acuti. Risultato di 1-1 allo Zini, nel giorno di Santo Stefano.

Il tabellino.

Cremonese - Juve Stabia 1-1

Marcatori: 2' Forte (J), 8' Ceravolo (C)

Cremonese (3-4-2-1): Agazzi; Caracciolo (24' st Ciofani), Claiton, Ravanelli; Zortea, Valzania, Gustafson, Migliore; Piccolo (35' st Deli), Palombi; Ceravolo (42' st Soddimo). All. Baroni. A disp.: Ravaglia, Volpe, Bianchetti, Terranova, Renzetti, Arini, Castagnetti.

Juve Stabia (4-3-3): Russo; Vitiello, Troest, Fazio, Ricci; Germoni, Calò, Addae (32' st Izco); Canotto; Forte (37' Cissé), Rossi (21' st Bifulco). All. Caserta. A disp.: Branduani, Lia, Boateng, Melara, Di Gennaro, Todisco, Del Sole, Mallamo, Buchel.

Arbitro: Robilotta

Assistenti: Rossi, Capone

Quarto uomo: Volpi

Ammoniti: Rossi (J), Addae (J), Valzania (C)

Spettatori: 5334 (di cui 4421 abbonati)