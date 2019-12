Juve Stabia, Caserta: "La nostra crescita è evidente" Il tecnico gialloblu: "Con questo atteggiamento faremo un ottimo campionato"

Ecco il commento di Fabio Caserta subito dopo il triplice fischio del match giocato allo Zini contro la Cremonese:

“Siamo partiti molto bene con il gol del vantaggio. Abbiamo cercato di vincere fino alla fine lottando su ogni palla e questo è stato molto importante. Non era facile giocare in casa della Cremonese. Non posso dire nulla alla squadra che veniva da due belle partite, la crescita è evidente. La mia è una squadra che non ha paura e che se la gioca a viso aperto contro chiunque. Adesso abbiamo tre giorni per recuperare le energie e preparare il match con il Cosenza.

CAMBIO - “Oggi ho preferito giocare con un uomo in più sulla fascia perché sapevo che la Cremonese con il 4-3-2-1 poteva crearci qualche problema in più sulle fasce”.

COSENZA - “Sta facendo molto bene. La prepariamo nel migliore dei modi per affrontarla come fatto negli ultimi incontri. Se c’è questo spirito faremo un ottimo campionato, di questo ne sono sicuro”.