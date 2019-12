Juve Stabia, Calò: "La Serie B è dura, ma abbiamo reagito" Il centrocampista dopo il successo (1-0) sul Cosenza: "Mercato? Speriamo gennaio passi in fretta"

Juve Stabia - Cosenza 1-0, in diretta al microfono di 696 TV OttoChannel, il commento del centrocampista delle vespe, Giacomo Calò: “Siamo stati davvero bravi in questi mesi a tenere botta dopo aver pagato lo scotto dell'impatto con la categoria. Adesso le cose stanno girando per il verso giusto e ci godiamo i frutti del nostro lavoro, che è stato duro, per riemergere dai bassifondi della classifica. Il mister? Anche oggi è stato decisivo gettando nella mischia Rossi al momento giusto. Siamo una squadra forte e un gruppo unito. Da Trapani in poi lo abbiamo dimostrato. Nel 2020 dobbiamo continuare su questa strada perché meritavamo di più e non per caso i risultati sono iniziati ad arrivare. Ciascuno di noi mette a disposizione della squadra le proprie qualità in ogni allenamento e in ogni partita. Oggi, ad esempio, è mancato Addae, ma siamo stati bravi a sopperire alla sua assenza con grande spirito di sacrificio. Il mercato? Non vogliamo farci influenzare. Ogni giorno esce fuori una voce diversa e con l'andare dei gironi, a gennaio, capiterà sempre di più. Speriamo passi in fretta il periodo delle trattative per concentrarci solo sul campo e sul nostro percorso, che sta diventando davvero splendido.”