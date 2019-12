Juve Stabia, Fazio: "Nessuno avrebbe scommesso sui 24 punti" Al microfono di 696 TV, l'orgoglio del difensore delle vespe dopo il successo (1-0) sul Cosenza

Juve Stabia - Cosenza 1-0, in diretta al microfono di 696 TV OttoChannel, il commento del difensore Juve Stabia - Cosenza 1-0, in diretta al microfono di 696 TV il commento del difensore delle vespe, Pasquale Fazio: “Dopo 6 partite con un solo punto raccolto, sfido chiunque a dire che la Juve Stabia potesse chiudere il girone di andata a quota 24 punti. A Trapani qualcosa, però, è cambiato. Ci siamo prefissati di superare i 20 punti e i siamo riusciti. Merito del mister e del gruppo. Mi auguro che il 2020 continui a vederci su questa strada. Riprenderemo con l'Empoli, che sta attraversando un periodo negativo, ma che si metterà sicuramente a posto con il mercato. Detto ciò, non conta l'avversario. dobbiamo pensare solo e soltanto a noi. Non ci sono e non ci saranno partite scontate. Conta solo concentrarci sul nostro cammino e dare tutto quello che abbiamo. Sempre. Ora più che mai, siamo artefici del nostro destino. Una valutazione sulla mia stagione? Le prime partite non le ho potute giocare per problemi fisici. Ora sono a posto. A prescindere da me, mi interessa, però, solo che chiunque scende in campo dia il massimo per la Juve Stabia.”