Juve Stabia, Caserta: "Un 2019 fantastico, ma ora salviamoci" Il tecnico delle vespe dopo l'1-0 sul Cosenza: "Mercato? Chi ha pretese è giusto che vada via"

Quarto risultato utile consecutivo, terza vittoria nelle ultime quattro partite. Grazie al successo casalingo per 1-0 sul Cosenza, per effetto di un calcio di rigore trasformato al novantesimo, da bomber Forte, la Juve Stabia è per la prima volta in stagione fuori dalla zona playout. Nel post partita, in diretta al microfono di 696 TV OttoChannel, gongola il tecnico delle vespe, Fabio Caserta: “Mandiamo in archivio un 2019 fantastico, con la promozione in Serie B e un grande girone di andata. In quello di ritorno vogliamo confermarci perché non abbiamo fatto ancora nulla. La vittoria di oggi non è stata frutto di fortuna, ma il giusto premio per la squadra che ha creato di più. Inserendo Rossi, il terzo attaccante, ho lanciato un messaggio chiaro alla squadra pur prendendomi qualche rischio. Se vuoi vincere devi anche osare. Dieci punti nelle ultime quattro partite? L'obiettivo finale non cambia. Ora riposiamoci e poi testa alla salvezza, senza mai perderla di vista, a prescindere dagli entusiasmi che ora ci circondano. Mercato? Non ne voglio nemmeno parlare. Ho chiesto solo ai ragazzi di stringere i denti per questa ultima partita. Ora avremo modo di ragionare. La premessa è che non ci sono posti garantiti. Chi ha delle pretese e voglia di giocare con più continuità è giusto, per il bene comune, che vada via. In questi giorni ci vedremo, poi il direttore sportivo Polito e la società avranno il compito di operare.”