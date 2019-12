Juve Stabia - Cosenza 1-0, Perina: "Il rigore non c'era" Il portiere dei calabresi mastica amaro: "I nostri tifosi? Uno spettacolo. Sconfitta immeritata"

Juve Stabia - Cosenza 1-0, in diretta al microfono di 696 TV il commento del portiere dei calabresi, Pietro Perina: “Avevamo preparato la partita come l'abbiamo giocata. Siamo dispiaciuti per come è finita. Non meritavamo di uscire sconfitti. Siamo qui a recriminare per un rigore che non c'era, perché c'era un tocco di mano di Cissè precedente al fallo sanzionato ai nostri danni. Andiamo via da Castellammare di Stabia con zero punti e tanti rimpianti. I nostri tifosi? Sono fantastici. Oggi sono venuti a Castellammare di Stabia in 800. Non penso che ci siano tante altre squadre che possono vantare un seguito così numeroso in trasferta. Sono stati straordinari e colgo l'occasione per fargli gli auguri per un felice 2020. La classifica, le avversarie su cui fare la corsa per salvarci? Non le guardiamo. Guardiamo solo in casa nostra per centrare questa salvezza a cui teniamo tantissimo. Mancano 19 partite, cercheremo di fare più punti possibili. Un bilancio sul girone di andata? All'inizio ci sono mancati solo i punti, le prestazioni arrivavano. Ora sta venendo meno solo un pizzico di fortuna. Adesso stacchiamo la spina e poi sotto con il Crotone.”