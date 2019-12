Juve Stabia - Cosenza 1-0, Braglia: "Zero alibi, colpa nostra" L'ex tecnico delle vespe, ora alla guida dei calabresi: "Non possiamo che arrabbiarci con noi"

Juve Stabia - Cosenza 1-0, in diretta al microfono di 696 TV OttoChannel il commento post partita del tecnico dei calabresi, Piero Braglia: “Il rigore concesso alla Juve Stabia? Non lo voglio nemmeno commentare, tanto non cambia il risultato. Inutile stare qui a piangere sul latte versato. Piuttosto, la partita era finita, bastava rinviare. Non cerchiamo alibi. Quando giochi al “Menti”, e lo so bene per ovvi motivi (il mister era un indimenticato ex di turno, ndr), non puoi permetterti di gestire male un episodio, altrimenti non puoi che arrabbiarti che con te stesso. La salvezza? Nelle ultime 3 partite, prima di oggi, abbiamo fatto 6 punti, prima ero più preoccupato, ora di meno. Nel girone di ritorno so e sappiamo cosa dobbiamo fare. Quando avevamo 14 punti avevo qualche pensiero, adesso nessuno. C'è un girone di ritorno in cui ci saranno tanti punti a disposizione da raccogliere. Con questa classifica di partenza e questo atteggiamento possiamo centrare il nostro obiettivo stagionale.”