Juve Stabia, Forte non sbaglia: rigore e vittoria, Cosenza ko Ancora il numero 32 decisivo per le vespe. A bersaglio dagli undici metri

La Juve Stabia chiude il 2019 con una vittoria. Francesco Forte decide, dagli undici metri, la sfida con il Cosenza. Quota 24 in classifica e vespe fuori dai playout al giro di boa. Dieci punti nelle ultime quattro gare e i calabresi dell'ex Braglia vanno ko al "Menti" di Castellammare.

La cronaca. Caserta punta su Bifulco, Canottoe e Forte in attacco. All’11’ è la prima punta a provarci su punizione e costringe Perina ad un bell’intervento. Ancora su palla inattiva, brividi continui nell’area cosentina. Allo scoccare del 39’, sempre su sviluppi di un calcio piazzato, è Addae a tentare la conclusione a rete. Il Cosenza prova a premere sul finale della prima frazione, ma la Juve Stabia va di controllo per la conferma dello 0-0 all’intervallo. Gli uomini di Braglia entrano con piglio deciso anche nella ripresa. Vespe troppo basse e che rischiano tantissimo. Poi la velocità di Canotto rilancia i padroni di casa. Proprio l’esterno offensivo è costretto all’uscita per infortunio. Dentro Cissé con Mallamo che prende il posto di Buchel. Su palla inattiva, Addae stacca, ma non centra lo specchio. Per l’ultimo quarto d’ora, Caserta punta anche su Rossi. Attacco pesante per la Juve Stabia ed è la scelta vincente. Pressione gialloblu e al 43’ tocco irregolare cosentino in area: Aureliano, su segnalazione dell'assistente fischia per il penalty. Come a Verona, Francesco Forte non sbaglia. Rigore trasformato e 1-0 Juve Stabia. Ancora a segno il numero 32 decisivo per la quota 24 al giro di boa. Brividi nel finale, ma è vittoria per i ragazzi di Caserta, che chiudono in modo splendido il 2019.

Il tabellino.

Juve Stabia - Cosenza 1-0

Marcatori: 45' st Forte rig.

Juve Stabia: Russo; Vitiello, Troest, Fazio, Ricci; Buchel (16′ st Mallamò), Calò, Addae; Canotto (18′ st Cissè), Forte, Bifulco (33′ st Rossi). A disp.: Branduani, Lia, Boateng, Melara, Rossi, Di Gennaro, Izco, Todisco, Del Sole, Germoni. All. Caserta.

Cosenza: Perina; Capela, Idda, Legittimo; Corsi, Broh, Sciaudone, D’Orazio (28′ st Lazaar); Machach (35′ st Pierini), Rivière, Baez (38′ st Greco). A disp.: Saracco, Litteri, Schiavi, Trovato, Bittante. All. Braglia.

Arbitro: Aureliano

Assistenti: Pagliardini, Pagnotta

Quarto uomo: Camplone

Ammoniti: 27′ pt Sciaudone (C), 38′ pt Legittimo (C), 24′ st Ricci (J), 28′ st Calò (J), 33′ st Corsi (C), 43′ st Pierini (C), 47′ st Lazaar (C), 47′ st Cissè (J)

Angoli: 6-7 (pt 1-2).

Recupero: 0′ pt; 5′ + 2′ st.