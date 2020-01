Juve Stabia, nel mirino un portiere e un difensore Nel mirino di Polito c'è l'ex gialloblu Colombi

Prima di effettuare le operazioni di mercato in entrata, la Juve Stabia lavorerà per piazzare i calciatori in esubero. La rosa a disposizione di Caserta è molto lunga, quindi bisognerà sfoltire prima di inserire dei nuovi innesti. Al momento sono in uscita il portiere Branduani e anche l’attaccante Carlini, vicinissimo a vestire la maglia del Padova. Pronto a salutare i colori gialloblu anche il difensore Lia, poco utilizzato da Caserta e sul quale c’è l’interessamento della Sicula Leonzio.

La prima mossa di Polito sarà quella di portare in gialloblu un portiere e, soprattutto, un difensore di esperienza. Per la porta sono stati sondati i nomi di due ex stabiesi: Seculin della Sampdoria o Colombi del Parma. Entrambi sono considerati come secondi nelle società di appartenenza e non sarebbe campato in aria una possibile cessione. Al momento è proprio Colombi il favorito a tornare a Castellammare, ma la trattativa non è affatto semplice.

Per la difesa è spuntato il nome di Gennaro Scognamiglio, più volte accostato ai gialloblu anche nella scorsa estate. L’esperto centrale al momento milita nel Pescara, con il quale ha collezionato 17 presenze. Un colpo che sarebbe da novanta, con Polito che studia ogni mossa per concretizzarlo