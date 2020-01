Lukaku e Lautaro stendono il Napoli: 1-3 Gli azzurri travolti in casa dall'Inter, che torna in testa al campionato con la Juventus

Dopo la vittoria in casa del Sassuolo, il Napoli torna a rallentare nella sua affannosa rincorsa all'Europa: nella diciottesima giornata di Serie A, gli azzurri cedono il passo (1-3) all'Inter. Al “San Paolo” grande protagonista Lukaku, autore di una doppietta a cavallo tra il 14' (poderosa progressione dalla propria metà campo, palo, rete, ndr) e il 33' (botta che coglie in fallo Meret, ndr). Di Milik, su assist di Callejon, al 39', la rete del momentaneo 1-2. Nella ripresa, al 62' , chiude i conti Lautaro Martinez, che mette a segno la terza rete nerazzurra appofittando di un errore di Manolas.I nerazzurri tornano appaiati alla Juventus in testa alla classifica.

Il tabellino.

Napoli - Inter 1-3

Marcatori: pt 14' Lukaku e 33' Lukaku, 39' Milik; st 17' Martinez.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj (36' st Lozano), Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz (39' st Llorente), Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disp.: Ospina, Karnezis, Elmas, Luperto, Younes, Tonelli, Gaetano, Leandro. All.: Gattuso.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini (11' st Barella), Brozovic, Vecino (28' st Sensi), Biraghi; L. Martinez, R. Lukaku (43' st Borja Valero). A disp.: Padelli, Berni, Godin, Sanchez, Ranocchia, Politano, Lazaro, Dimarco, Esposito. All.: Conte.

Arbitro: Doveri della sezione di Roma 1. Assistenti di linea: Passeri della sezione di Gubbio e Del Giovane della sezione di Albano Laziale. Quarto uomo: Fabbri della sezione di Ravenna. VAR: Calvarese della sezione di Teramo. AVAR: Giallatini della sezione di Legnano.

Note: Ammoniti: Candreva, Barella, Sensie Skriniar per gioco falloso; Conte (allenatore Inter) per proteste; Esposito per comportamento non regolamentare. Angoli: 3-4. Recupero: pt 1', st 4'.