Juve Stabia ko alla Dacia Arena: vince il Pordenone 2-1 Illude Di Mariano su rigore. Il gol di Strizzolo vale tre punti per i neroverdi

Seconda sconfitta consecutiva in campo esterno per la Juve Stabia, ko alla Dacia Arena di Udine, casa del Pordenone al primo anno di Serie B. Vittoria con il finale di 2-1 per gli uomini di Attilio Tesser. Dopo il pari in rimonta contro il Trapani, le vespe cadono in Friuli. Al 32' è Davide Gavazzi a firmare il vantaggio per i padroni di casa e l'1-0 si conferma all'intervallo. Nella ripresa Francesco Di Mariano va a segno dagli undici metri per l'1-1 al 74' e sembra indirizzare la sfida verso il pari, ma all'83' Luca Strizzolo colpisce e regala il nuovo vantaggio al Pordenone. Sigla il 2-1 che vale i 3 punti per i neroverdi. Quota 33 per la Juve Stabia, che resta a +2 sulla zona playout, ma sono 2 le gare da recuperare dall'Ascoli, oggi sedicesimo in classifica. Domenica sarà sfida contro lo Spezia al "Romeo Menti": liguri in campo domani contro il Pescara tra le mura amiche.