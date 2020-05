Juve Stabia, Mainolfi: «Il settore giovanile sta crescendo» Il dirigente del club: «Siamo sulla strada giusta»

«Da quando abbiamo vinto la C a oggi abbiamo avuto tante soddisfazioni, stiamo crescendo». Così Saby Mainolfi, responsabile del settore giovanile della Juve Stabia, parlando nel corso di una diretta Instagram organizzata dal club stabiese. «Nonostante le carenze strutturali, abbiamo conquistato dei buoni risultati. Avere giocatori convocati in prima squadra per noi è una soddisfazione, da questo punto di vista la Juve Stabia è sulla strada giusta», ha affermato Mainolfi, evidenziando le convocazioni in prima squadra dei vari Todisco, Esposito, Della Pietra e Guarracino. «Nei momenti di crisi del calcio - ha aggiunto Mainolfi - si guarda sempre al settore giovanile. Anche ora si dice di investire sui settori giovanili, ed è brutto essere chiamati in causa solo nei momenti di crisi perché dietro un settore giovanile ci sono tanti sacrifici, fatti dalle società ma anche dai genitori».