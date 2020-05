Juve Stabia, il presidente Langella: "Il Governo ci aiuti" Il numero uno del club: "Protocollo ha costi elevati, situazione difficile"

La ripartenza del sistema calcio divide le società, soprattutto sui costi legati al protocollo sanitario da mettere in campo per tornare in campo. Perplessità espresse dal presidente della Juve Stabia, Andrea Langella che, intervenendo nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, ha detto la sua sulla fase attraversata dal calcio. “Il protocollo ipotizzato ha costi elevatissimi, che ben pochi club avrebbero la forza economica di reggere: dal punto di vista organizzativo ed economico si tratta di qualcosa di difficilmente attuabile”, ha evidenziato il numero uno del club stabiese che auspica un sostegno da parte del Governo. “Ovviamente qualora il Governo dovesse decidere di contribuire ai costi del protocollo, assumendosi le relative responsabilità, allora lo scenario sarebbe più realizzabile e noi saremmo pronti”, ha concluso Langella.