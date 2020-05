Juve Stabia, torna il sereno: tregua tra Manniello e Langella Decisivo l'incontro in Comune alla presenza del sindaco Cimmino

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino è riuscito a riportare la pace tra Franco Manniello e Andrea Langella, i due imprenditori proprietari della Juve Stabia che nelle scorse ore erano arrivati alla rottura. Questa mattina, infatti, il primo cittadino ha incontrato entrambi a Palazzo di Città per provare a ricucire lo strappo che aveva provocato le dimissioni di Langella e dell'amministratore unico Vincenzo D'Elia. «Ho incontrato al Comune stamattina i presidenti della Juve Stabia, Franco Manniello e Andrea Langella. Riprende il dialogo per restituire serenità alla società e ai tifosi della nostra squadra del cuore», l'annuncio lanciato attraverso i social dal sindaco di Castellammare di Stabia che ha provato a fare da paciere tra i due imprenditori. Il vertice di questa mattina, infatti, ha permesso a Langella e Manniello di chiarire alcuni aspetti che, in ogni caso, dovranno essere definiti. Entrambi, però, avrebbero dato la propria disponibilità ad arrivare a fine stagione per, poi, definire quale sarà il futuro.