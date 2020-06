Boxe: Testa e Carini in raduno ad Assisi La Nazionale femminile sarà in raduno fino al 4 luglio

E’ iniziato oggi il raduno della Nazionale femminile di pugilato al Centro Federale di Assisi. Sono otto le Azzurre che si alleneranno fino al 4 luglio agli ordini dello staff tecnico composto da Laura Tosti, Michele Caldarella e Riccardo D’Andrea. Il gruppo, formato da Olena Savchuk, Giordana Sorrentino, Martina La Piana, Alessia Mesiano, Rebecca Nicoli, Assunta Carfora e le campane Irma Testa e Angela Carini, ritroverà anche il gruppo maschile che è già in collegiale da qualche giorno.

Questi raduni sono fondamentali per mantenere alta la concentrazione e soprattutto per ritrovare i ritmi di allenamento più adatti. Vista l’evoluzione della situazione del virus e il posticipo delle Olimpiadi di un anno, saranno tante le occasioni in cui gli atleti saranno impegnati in collegiale presso il Centro Federale di Assisi.