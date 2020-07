Boxe: Irma Testa ad Assisi con la Nazionale Le azzurre saranno in raduno dal 12 al 23 luglio

Dopo qualche giorno di relax Irma Testa è pronta a tornare ad Assisi per un nuovo periodo di ritiro che durerà dal 12 al 23 luglio. I continui raduno sono importanti per le atlete in un periodo senza competizioni sportive. La ragazza di Torre Annunziata è la stella della selezione azzurra che come al solito sarà guidata ad Assisi da Laura Tosti, Michele Caldarella e Riccardo D’Andrea.

Il gruppo, che prenderà parte al collegiale, è quello affiatatissimo composto da Olena Savchuk, Giordana Sorrentino, Martina La Piana, Alessia Mesiano, Rebecca Nicoli, Valentina Alberti, Flavia Severin e dall’altra napoletana Angela Carini. Negli stessi giorni nel Centro Federale ci sarà anche la Nazionale maschile. Irma Testa, che quattro anni fa fu eliminata ai quarti di finale, non ha mai fatto mistero su quale sia il suo obiettivo: il podio olimpico.

La portacolori delle Fiamme Oro è una delle maggiori accreditate per conquistare una medaglia ma prima, nei mesi primaverili, pandemia permettendo, dovrà strappare il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo. Nulla, infatti, è scontato, soprattutto dopo questo lungo periodo di stop.