Basket: Sant'Antimo, dopo Vangelov c'è anche Trapani Si susseguono i colpi in casa PSA: firmato il playmaker reduce dall'avventura a Civitanova

Dopo aver firmato Nikolaj Vangelov la Partenope Sant'Antimo ha ingaggiato anche Fabrizio Trapani. Il playmaker, classe '98, torna in Campania dopo l'avventura a Civitanova Marche: "Arrivo a Sant’Antimo con tanta voglia di far bene. Voglio conquistare la fiducia di tutti e giocarmi le mie chance dopo una stagione d’esordio in B finita troppo presto. - ha affermato Trapani sui canali social del club - Non ero mai stato lontano dal campo così tanto tempo e non vedo l’ora di ritrovarlo, tanto più che avrò l’occasione di lavorare con tanti giocatori esperti. Penso a Carlo Cantone, alla sua carriera, sarà sicuramente prezioso per la mia crescita. Sono contento della scelta fatta, quando si è presentata l’opportunità di venire qui alla PSA non ho avuto dubbi, da campano sono anche felice di tornare nella mia regione e di ritrovare una società che sta facendo molto bene e che avevo sfidato in semifinale di C Gold due anni fa, quando giocavo a Bellizzi".

Le parole di Vangelov: "Sono ansioso di riprendere la mia carriera sportiva da Sant’Antimo una società che mi ha fatto sentire importante fin dal primo momento. Ho parlato con il coach, mi ha conquistato con le sue idee e il suo entusiasmo e dopo pochi minuti li ho richiamati. Davvero non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura che arriva in un momento importante della mia crescita. Quest’opportunità era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Sono anche contento di tornare in Campania, conservo ottimi ricordi della mia esperienza a Napoli, in A2, in cui ho avuto minuti e fiducia e penso di aver prodotto la mia miglior stagione. Tra l’altro mi trovai benissimo a lavorare con Aldo Chiari, che ritroverò alla PSA”