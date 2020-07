Verso Barça-Napoli: in Catalogna si invita a restare a casa A Barcellona vietati assembramenti con più di 10 persone al chiuso e all'aperto

Da alcuni giorni la Catalogna sta registrando un incremento dei casi di covid-19 e le autorità della regione hanno deciso di adottare nuove restrizioni. Sono vietati gli assembramenti con più di dieci persone e l'appello rinnovato in queste ore è di restare a casa. Non è un lockdown, ma la situazione a Barcellona e nelle città limitrofe andrà valutata, anche in chiave Champions. La gara Barça-Napoli, ritorno degli ottavi di finale (1-1 all'andata al San Paolo) è in programma sabato 8 agosto (calcio d'inizio alle 21) al Camp Nou.

Trattativa Osimhen - Ieri sembrava profilarsi l'annuncio dopo le visite mediche, che però Victor Osimhen non ha ancora sostenuto. La trattativa non ha subito modifiche particolari nell'ultima fase, ma si registra il cambio dell'agente del nigeriano. Da qualche ora è Jorge Mendes a curare gli interessi della punta protagonista con il Lille nell'ultima stagione. Un aspetto che può condizionare il dettaglio economico, non tanto per l'accordo ormai raggiunto tra i due club, il Napoli e il Lille, quanto per l'ingaggio dell'attaccante per i prossimi cinque anni e la commissione al procuratore, un dettaglio che spesso ha modificato gli scenari in modo repentino alle trattative in casa azzurra, soprattutto xon il nodo diritti di immagine. Il weekend dovrebbe garantire novità con la richiesta del 10 per cento del cartellino come valore dell'ingaggio. In uscita c'è sempre il profilo di Kalidou Koulibaly, ma la pista Paris Saint Germain va esclusa. Ci sono i club di Premier League sul difensore franco-senegalese. Allenamento mattutino per gli azzurri a Castel Volturno con un gruppo confermato al completo e che ha lavorato sui campi 2 e 3 del training center. Ancora una volta ai box Fernando Llorente e Amin Younes. Lavoro differenziato per l'iberico e il tedesco, da escludere nel ciclo di turnover che proseguirà con l'Udinese domenica sera al San Paolo.