PSA, Milosevic: "Felice di continuare con la Partenope" Basket, Serie B: conferma a Sant'Antimo per il montenegrino di formazione italiana

Jakov Milosevic resta a Sant'Antimo. Avventura che prosegue con la Partenope per l'ala montenegrina di formazione italiana, classe '99, di 201 centimetri. La PSA rinnova le ambizioni di alta classifica per il 2020/2021 in Serie B: "Sono davvero contento di continuare questa mia esperienza a Sant’Antimo dove mi ero trovato molto bene l’anno scorso sia con il gruppo che con il coach che con la società. - ha spiegato il giocatore - Ho avuto diverse chiamate dalla B e dalla A2 ma ho scelto di restare qui perché questo club è ambizioso e qui si può lavorare bene. Da quel che vedo, sta venendo su una squadra forte, sono sicuro che ci divertiremo e sapremo prenderci le nostre soddisfazioni dopo che a marzo a causa del Covid avevamo dovuto fermarci sul più bello. Non vedo l’ora di tornare in campo e di rivedere il nostro pubblico che può essere il sesto uomo, sono pronto a ripartire”.

Le riflessioni del general manager della PSA, Vittorio Di Donato: "La conferma di Jakov è stata una nostra priorità sin dall’inizio del mercato abbiamo avuto prova delle sue potenzialità e della sua gran voglia di lavorare e migliorarsi l’anno scorso, quando si è inserito bene nel gruppo ed ha avuto una crescita costante, partita dopo partita. In lui riponiamo tante aspettative e siamo sicuri che grazie alle sue caratteristiche fisiche e tecniche sarà un elemento cardine del nostro roster".