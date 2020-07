Turris, obiettivo "Liguori" già ad agosto Indicato il "Partenio-Lombardi" di Avellino, ma i corallini puntano al rientro immediato

La Turris ha ufficializzato l'indicazione del "Partenio-Lombardi" di Avellino come stadio in deroga, ma l'obiettivo del club corallino è quello "di presentare, già nel corso del mese di agosto, l’istanza per l’immediato cambio di sede e la richiesta di Licenza nazionale per lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco". È quanto definito, tramite nota ufficiale dalla società del presidente Antonio Colantonio: "La Turris il suo campionato di C, dopo ben 19 anni di attesa, lo disputerà al Liguori. - ha spiegato il massimo dirigente - Confidiamo nel rapido conseguimento dell’ultima certificazione relativa al manto erboso sintetico, non avendo motivo di mettere in dubbio i tempi di rilascio indicatici dal Comune di Torre del Greco e dalla società incaricata dell'istruttoria presso il laboratorio Fifa accreditato". La società di Torre del Greco ha, inoltre, ringraziato Potenza, Comune e società, per aver aperto alla soluzione stadio "Viviani", e a Monopoli per la disponibilità manifestata. Poi la scelta è ricaduta su Avellino per motivi logistici.

Foto: pagina ufficiale Facebook SS Turris Calcio Srl