Nola, Pavarese è il nuovo direttore sportivo Il presidente De Lucia: "Felici di accogliere Gigi nel nostro team di lavoro"

Gigi Pavarese è il nuovo direttore sportivo del Nola. La società del presidente Alfonso De Lucia ha ufficializzato l'accordo con il dirigente avellinese, classe '65. "La Società Sportiva Nolca comunica che affiderà il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra a Luigi Pavarese. - si legge nella nota del club - Pavarese, nato ad Avellino il 23 marzo 1965, da direttore ha lavorato al fianco di Antonio Sibilia ad Avellino, a Napoli, contribuendo a formare la squadra in cui giocava anche Maradona, e a Torino. Dopo Torino Pavarese, ha lavorato per Messina, Catanzaro, Lanciano, Juve Stabia, Casertana e Modena, rivestendo anche per alcuni mesi il ruolo di direttore sportivo del Paniliakos". "Siamo molto felici di accogliere Gigi nel nostro team di lavoro - ha dichiarato De Lucia - Grazie alla sua preparazione, serietà e professionalità sarà un valore aggiunto per il Nola e sarà funzionale alle strategie da intraprendere nel nostro percorso di crescita".