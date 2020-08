Napoli, in dirittura d'arrivo lo scambio Under - Milik Il cartellino del turco più conguaglio economico, così la Roma sta per assicurarsi l'attaccante

Tira aria di beffa per la Juventus, che dopo il “no” di Bernardeschi al Napoli è prossima a vedere Milik accasarsi alla Roma. Quindici milioni di euro più il cartellino di Ünder, che con Boga è tra gli esterni d'attacco indicati come obiettivi primari da Gattuso per dare qualità, slancio, velocità, talento e imprevedibilità al suo tridente. L'affare è in dirittura d'arrivo, al pari della cessione di Koulibaly al Manchester City. Le ultime resistenze di De Laurentiis, a margine di un summit a Capri con il tecnico, sarebbero state superate con l'ok alla cessione del difensore senegalese per 70 milioni a dispetto dei non meno di 90 inizialmente richiesti. Intanto, è conto alla rovescia per il ritiro a Castel di Sangro. Gli azzurri si ritroveranno domenica prossima presso il centro sportivo di Castel Volturno dove verranno sottoposto a due cicli di tamponi e a test sierologici. Nella giornata di lunedì la partenza alla volta dell’Abruzzo. Nel pomeriggio il primo allenamento allo stadio “Patini”, che sarà accessibile solo su prenotazione online, da un massimo di mille tifosi, rigorosamente muniti di mascherina, in seguito all'ordinanza firmata dal sindaco Caruso. Venerdì 28, a partire dalle 17,30, triangolare con i padroni di casa e il L'Aquila. Possibile una seconda amichevole, contro il Teramo o il Pescara, il 4 settembre, prima del ritorno in Campania.