Napoli pronto per il ritiro, tifosi a caccia di un posto Sul fronte mercato l'Arsenal rilancia per Gabriel. Se il brasiliano salta, arriva Sokratis

L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è risultato positivo al Covid-19: è asintomatico e passerà le prossime due settimane in isolamento. Il caso del tecnico dei felsinei rappresenta per il calcio, allo stesso tempo, una conferma e un monito: bisognerà fare i conti e convivere con il virus per quanto riguarda il regolare svolgimento delle attività e degli eventi in calendario. E così, mentre la Lega Serie A continua a tenere sotto la lente di ingrandimento il trend dei contagi, pronta a far slittare, in caso di necessità, l'inizio del campionato dal prossimo 19 settembre al 4 ottobre, per il Napoli è il momento di fare le valige per il ritiro a Castel di Sangro. Nel pomeriggio la squadra si è radunata a Castel Volturno. Domani il trasferimento in Abruzzo e il primo allenamento allo stadio “Patini”. A tal proposito, in mattinata, il club azzurro ha comunicato sul proprio sito internet il link per accedere alla piattaforma sviluppata per prenotare uno dei mille posti giornalieri a disposizione per assistere, per un massimo di una volta ogni tre giorni, alle sedute di lavoro e illustrato le modalità per l'acquisto dello stesso numero di biglietti, che saranno in vendita sia per il triangolare con i padroni di casa e il L'Aquila, a partire dalle 17,30 del prossimo 28 agosto, sia per l'amichevole del 4 settembre contro il Teramo. Intanto, sul fronte mercato, c'è il rilancio dell'Arsenal per Gabriel: gli inglesi hanno offerto al Lille 30 milioni di euro. Se l'affare per il difensore brasiliano dovesse saltare, si stringeranno i tempi per Papastathopoulos, che sarebbe automaticamente in uscita dai gunners.