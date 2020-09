Tennis, Giustino subito fuori a Cordenons Il napoletano è stato battuto in tre set dallo spagnolo Vilella

Non è un periodo di grande brillantezza, almeno sotto il punto di vista dei risultati, per il tennista napoletano Lorenzo Giustino. La sua stagione nei Challenger su terra rossa, dopo Trieste, è arrivata alla tappa di Cordenons in Friuli Venezia Giulia.

Il numero 153 della classifica ATP si è fermato all’esordio contro l’iberico Vilella. L’azzurro dopo aver perso il primo parziale per 6-4, è riuscito a pareggiare i conti portando a casa la seconda partita col punteggio i 6-2. Il match si è deciso al terzo set dove si è imposto lo spagnolo per 6-4 dopo due ore e venti minuti di dura lotta. Un vero peccato per Giustino, numero 6 del tabellone, che agli ottavi di finale avrebbe potuto giocarsi il derby tricolore contro Collarini.