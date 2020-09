Napoli, i tifosi puntano su Osimhen e il riscatto di Lozano Intanto, è in dubbio l'amichevole del prossimo 11 settembre con il Pescara: ecco perché

Allan è ufficialmente un calciatore dell'Everton. Il centrocampista, ex Napoli, si è presentato ai suoi nuovi tifosi, ma non ha dimenticato la piazza partenopea, ringraziata su Instagram al pari del presidente De Laurentiis. E mentre si limano i dettagli per un altro addio eccellente, ovvero quello di Koulibaly, destinato al Manchester City, nonostante l'inserimento in extremis del Paris, per i tifosi azzurri è il momento di tracciare un primo bilancio sul precampionato. Grande fiducia in Osimhen e nel riscatto di Lozano. Ma, intanto, proprio l'amichevole al “San Paolo”, con il Pescara, in programma il prossimo 11 settembre, sarebbe a rischio in seguito allo stop del TAR della Campania agli impianti senza termogestione.