Romero illude la Juve Stabia, il Monopoli vince in rimonta I pugliesi sbancano il "Menti" dopo essere andati al riposo in svantaggio

Sconfitta, casalinga per la Juve Stabia, battuta 2-1 al “Menti” dal Monopoli nella prima giornata del girone C di Serie C: gol di Romero nel primo tempo, autogol di Rizzo e rete di Starita nella ripresa.

Il tabellino.

Juve Stabia - Monopoli 1-2

Marcatori: pt 37’ Romero; st 18’ Rizzo (aut.), 24’ Starita.

Juve Stabia (4-3-3): Tomei; Todisco (29’ st Codromaz), Troest, Allievi, Rizzo; Scaccabarozzi, Berardocco, Mastalli (24’ pt Grimaldi; 29’ st Della Pietra); Bentivegna, Golfo, Romero. All.: Padalino.

Monopoli (3-5-2): Pozzer; Sales, Giosa, Mercadante; Tazzer, Piccinni (28’ st Guiebba), Giorno, Paolucci (48' st Arena), Zambataro: Starita, Montero (15’ st Samele). All.: Scienza.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como. Assistenti: Claudio Gualtieri della sezione di Asti e Claudio Petrella della sezioni di Viterbo. Quarto ufficiale: Mattia Massimino di Cuneo.

Note: Ammoniti: Giorno, Paolucci, Romero, Berardocco, Grimaldi.