Europa League: Az, 13 positivi. La Uefa: "A Napoli si gioca" La squadra olandese può rispettare i numeri del protocollo, ma si avverte tensione nel pre-gara

È la vigilia di Napoli - Az Alkmaar, dell'esordio per gli azzurri nell'Europa League 2020/2021 e il numero di contagiati tra gli ospiti scuote l'ambiente azzurro e condiziona l'attesa della sfida al San Paolo. Sono ben 13 i calciatori dell'Az positivi al covid-19 e già in isolamento, ma per la UEFA non ci sono dubbi da porre sulla regolare disputa dell'incontro, in programma alle 18.55 di domani.

Dal comitato esecutivo filtra la garanzia determinata dal protocollo. Ci sono i numeri a confermare il match con la lista B delle squadre che può essere aggiornata costantemente dai club. L'Az può presentare almeno 17 tesserati a Fuorigrotta e, quindi, domani si giocherà. Così si è espressa la UEFA, ma i riflessi dell'ultimo periodo - le positività del Genoa emerse con forza dopo il ko al San Paolo e il caso Juventus - Napoli - richiamano l'attenzione anche dell'ordinamento statale.

Cosa può accadere in caso di intervento da parte delle autorità sanitarie di riferimento, ovvero le ASL? Con la Juve era il Napoli pronto alla partenza dopo i casi riscontrati nel gruppo-squadra, questa volta (come accaduto al Genoa) è l'Az chiamato al viaggio verso Capodichino con 13 tesserati già fermati dal covid in una fase emergenziale, che vedrà la Campania attesa dal coprifuoco (dalle 23 alle 5) e dalla limitazione dei trasferimenti interprovinciali.