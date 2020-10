Il Napoli sorride, Elmas e Zielinski negativi al Covid Semaforo verde per l'intero "gruppo squadra". Domani, alle 15, al "Vigorito", derby col Benevento

La vigilia di Benevento - Napoli ha regalato una splendida notizia agli azzurri, ma non solo. Perché di fronte al Covid non c'è bandiera che tenga. E, dunque, sospiro di sollievo collettivo: Zielinski ed Elmas sono negativi, così come tutti gli altri componenti del “gruppo squadra”, partiti nel tardo pomeriggio alla volta del Sannio. Per i due centrocampisti, che, ovviamente, non saranno a disposizione per il match di domani, alle 15, al “Vigorito”, è la fine di un incubo a occhi aperti, iniziato lo scorso 26 settembre, dopo il match con il Genoa. Non resta, allora, che concentrarsi sulla gara con i giallorossi. L'obiettivo è cancellare l'inatteso passo falso infrasettimanale, maturato in Europa League contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar. Gattuso, pronto a una partita speciale, contro l'ex compagno di squadra e di nazionale, Filippo Inzaghi, lancerà dal primo minuto Lorenzo Insigne, che lo scorso giovedì ha ripreso confidenza col campo mettendosi definitivamente alle spalle lo stiramento al flessore della coscia sinistra, rimediato proprio contro i grifoni, è pronto a sfidare il fratello Roberto, prendendo il posto di uno tra Lozano e Politano nella batteria di trequartisti alle spalle dell'unica punta Osimhen. Certi, i rientri, nell'undici titolare, di Ospina, Manolas e Bakayoko, tenuti a riposo al “San Paolo” proprio in vista della sfida con la strega. Le sorprese potrebbero essere rappresentate da Mario Rui e Petagna, in ballottaggio con Hysaj e Mertens. L'attesa sta per finire. Sta per scoccare l'ora di Benevento - Napoli.