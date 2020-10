Basket, Supercoppa: vince Sant'Antimo, Salerno ko 73-69 Successo in rimonta per la PSA contro la Virtus Arechi dopo il 20-0 a tavolino a favore

La Partenope Sant'Antimo supera la Virtus Arechi Salerno con il risultato di 73-69 e completa, quindi, con un successo il ciclo di gare nel girone Q. Sconfitta a Pozzuoli, vittoria per 20-0 a tavolino contro la Scandone, rimonta nel finale sui blaugrana: questo il percorso nel raggruppamento per gl uomini di coach Enzo Patrizio.

"Dopo la brutta partita di domenica avevamo bisogno di reagire e ci siamo riusciti oggi quando la partita sembrava ormai persa. - ha spiegato il top-scorer di Sant'Antimo, Jakov Milosevic - Un segnale importante per tutti, che ci aiuterà nel prosieguo della preparazione pre-campionato. La mia partita? A Pozzuoli non ero praticamente riuscito a giocare, oggi sono riuscito a stare in campo e a dare il mio contributo e ne sono felice. Questa è comunque una squadra che ha tanti potenziali protagonisti, tutti importantissimi”.

Supercoppa Serie B

Geko Partenope Sant'Antimo - Virtus Arechi Salerno 73-69

Parziali progressivi: 19-28, 38-42, 51-60

Sant'Antimo: Cantone 6, Dri 7, Milosevic 15, Sergio 10, Vangelov 14; Ratkovic ne, Trapani, De Marca ne, Carnovali 11, Milojevic 10, De Meo ne, D’Aiello ne. All. Patrizio.

Salerno: Beatrice 9, De Fabritiis 22, Mennella 10, Tortù 10, Rezzano 15; Rossi, Caiazza 3, Di Donato ne, D’Amico ne, Gervasio ne, Venga. All. Parrillo.

Arbitri: Di Martino e Morra.

Foto: pagina ufficiale Facebook Partenope Sant' Antimo PSA