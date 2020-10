Napoli, parziale sospiro di sollievo per Insigne Il capitano ha fatto gli auguri a Maradona: "Sei stato e resterai il più forte di tutti i tempi"

Evidentemente il minuto di gioco numero 22 non deve portare particolarmente bene a Lorenzo Insigne. Lo scorso 27 settembre, al 20', in occasione del match al “San Paolo”, contro il Genoa, il capitano degli azzurri fu costretto a lasciare anzitempo il rettangolo di gioco a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, che gli ha impedito di tornare in campo, dal primo minuto, prima di domenica scorsa, al “Vigorito”, contro il Benevento. Ieri, sempre al 22', nel corso della sfida di Europa League, a San Sebastian, contro la Real Sociedad, altra uscita forzata a causa di un problema alla gamba sinistra. “Si è fermato in tempo” aveva rassicurato tutti, al termine del match, Gattuso e, infatti, oggi sono arrivati segnali incoraggianti. Insigne è approdato a Castel Volturno senza mostrare problemi di sorta nell'andatura con cui ha guadagnato gli spogliatoi. A chiarire le sue condizioni saranno gli esami strumentali, ma le prime senazioni sono incoraggianti. E, allora, largo all'ottimismo e spazio a un augurio speciale per un sessantesimo anno diverso dagli altri: “Ciao Diego, ti faccio tantissimi auguri di buon compleanno, da parte mia e di tutta la squadra. Ricorda che per noi napoletani sei il numero uno; sei e resterai sempre nei nostri cuori, perché ci hai dato tante emozioni. Sei stato e resterai il giocatore più forte di tutti i tempi. Un forte abbraccio e sempre forza Napoli!” il messaggio di Insigne, sul suo profilo Instagram, nel giorno del sessantesimo compleanno di Maradona.