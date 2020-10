LIVE | Benevento - Napoli 0-0 Al Vigorito si gioca per la quinta giornata del campionato di serie A

Benevento - Napoli 0-0 (LIVE)

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Basit, Tello, Viola, Maggio, Tuia, Improta, Di Serio, Sau, Hetemaj, Pastina. All.: Inzaghi

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo; Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. A disp.: Contini, Ospina, Malcuit, Demme, Maksimovic, Politano, Hysaj, Ghoulam, Rrhamani, Petagna, Lobotka. All.: Gattuso

Arbitro: Doveri di Roma 1. Assistenti: Rocca di Catanzaro e Affatato di Vco. Quarto ufficiale: Pezzuto di Lecce. VAR: Valeri di Roma 2. AVAR: Passeri di Gubbio

Primo tempo

13' Punizione dalla distanza di Caprari che sorvola ampiamente la traversa

7' Insidioso cross di Mario Rui per Lozano che cerca la torre di Osimhen, ma il suo appoggio è sbilenco da ottima posizione

5' Primi minuti di studio per le due squadre. Il Napoli fa girare palla, mentre il Benevento aspetta

0' Comincia la partita

0' Le squadre entrano sul terreno di gioco

Pre-partita

Quinta giornata di serie A in programma al Vigorito tra Benevento e Napoli. Poche sorprese nella formazione scelta da Pippo Inzaghi, identica a quella che ha sfidato la Roma a eccezione della presenza di Roberto Insigne che avrà modo di sfidare la sua ex squadra e il fratello Lorenzo dal primo minuto, rilevando l'infortunato Iago Falque. Si prevede una gara complicata per i sanniti, desiderosi di mettere i bastoni tra le ruote alla compagine azzurra. E' il quinto derby ufficiale nella storia delle due società. Il Napoli è reduce dall'amara sconfitta di Europa League contro L'AZ, con Gattuso che ha scelto la formazione tipo per cercare di ottenere il quarto successo in campionato dopo quelli maturati con Genoa, Parma e Atalanta.