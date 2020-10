Napoli, da De Luca a Gattuso. Pioggia di auguri per Maradona Il pibe de oro festeggia oggi il suo sessantesimo compleanno. Tantissimi i messaggi d'affetto

Pioggia di messaggi di auguri per Diego Armando Maradona nel giorno del suo sessantesimo compleanno. Tra gli altri, quelli conditi da un tocco di ironia del governatore De Luca ("Spero si curi di più, l'ho visto un po' scombinato..."); del sindaco De Magistris, di Insigne, ma non solo. Gattuso ha voluto omaggiare il "pibe de oro" dedicandogli un messaggio attraverso i social del club: "Ciao grande Diego, sono mister Gattuso. Auguri per i tuoi 60 anni amico mio, ti voglio bene. Lo sai che a Napoli sei un dio, hai regalato sensazioni incredibili e uniche, ti mando un bacio, spero che sia un giorno speciale per te, sicuramente lo è. Ti mando un abbraccio grande, sei forte!" Mertens, che gli ha sottratto lo scettro di miglior marcatore di sempre nella storia azzurra ha, invece, scritto: "Ciao grande grande Diego tanti tanti auguri e grazie ancora per tutto quello che hai fatto per Napoli, un bacio." Passano gli anni, ma la storia non si cancella. L'amore eterno tra Maradona e Napoli, il Napoli continua a regalare pagine emozionanti.