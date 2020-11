Basket, Napoli batte Latina nell'ultimo match di Supercoppa Parks è dominante con 22 punti. Primo posto nel girone, ma passa Scafati in virtù del derby vinto

La GeVi Napoli chiude con una vittoria il percorso nel girone arancione di Supercoppa Centenario di Serie A2. La squadra partenopea, vincente contro San Severo, ma sconfitta da Scafati, non aveva più modo di qualificarsi alle FInal Eight della manifestazione, ma trova il successo nell'ultimo atto del raggruppamento. Finale di 81-60 e vittoria contro la Benacquista Latina: 22 i punti di Jordan Parks, doppia cifra anche per Lorenzo Uglietti (11) e Eric lombardi (10). Ai pontini non bastano le prove di Lorenzo Baldasso e Davide Raucci. Terzo quarto decisivo per la corsa partenopea verso il successo. Nel girone arancione è la Givova Scafati a ottenere il pass per le Final Eight: 4 punti in classifica per le due squadre campane e diventa decisivo il successo dei gialloblu nel derby.

Supercoppa Serie A2

GeVi Napoli - Benacquista Latina 81-60

Parziali: 18-12, 16-22, 26-12, 21-14

Napoli: Parks 22 (5/6, 2/6), Uglietti 11 (4/5, 1/5), Lombardi 10 (5/5), Marini 9 (2/3, 1/6), Mayo 9 (1/2, 2/4), Sandri 6 (3/5), Monaldi 6 (2/5), Zerini 4 (1/3), Iannuzzi 4 (1/3), Klacar. All. Sacripanti.

Latina: Baldasso 14 (3/6, 2/8), Raucci 10 (1/2, 1/2), Passera 9 (1/4, 1/3), Bisconti 9 (3/8, 1/1), Mouaha 4 (2/5), Benetti 4 (1/2), Lewis 3 (1/3), Piccone 3 (1/3), Gilbeck 2 (1/3), Hajrovic 2 (1/1). All. Gramenzi.