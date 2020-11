Supercoppa B, Partenope: niente Final Eight. Vince Nardò 89-74 Stop agli ottavi di finale dopo il primo posto nel girone Q della competizione precampionato

La corsa della Partenope Sant'Antimo nella Supercoppa Centenario di Serie B si ferma a Nardò. La Frata batte la PSA con il risultato di 89-74 nel match valido per gli ottavi di finale della competizione riservata ai club della terza serie nazionale di pallacanestro. Alla Partenope di coach Enzo Patrizio non bastano i 25 punti di Filiberto Dri. Maggior distribuzione per Nardò con ben 5 uomini in doppia cifra. Per la definizione del tabellone delle Final Eight mancano due match: Alba - Piacenza e Fabriano - San Miniato.

Supercoppa Serie B

Ottavi di Finale

San Bernardo Alba - Bakery Piacenza (10/11 ore 20.30)

Ristopro Fabriano - Blukart Etrusca San Miniato (11/11 ore 19)

Supercoppa Serie B

Final Eight - Tabellone

Vincente Alba/Piacenza - Vaporart Bernareggio

Tramarossa Vicenza - Andrea Costa Imola Basket

Vincente Fabriano/San Miniato - Real Sebastiani Rieti

Moncada Energy Group Agrigento - Frata Nardò

Supercoppa Serie B

Frata Nardò - Geko PSA Sant’Antimo 89-74

Parziali: 22-24, 25-24, 21-10, 21-16

Nardò: Burini 16 (1/3, 3/7), Petrucci 15 (3/7, 3/13), Enihe 15 (3/3, 3/6), Fontana 12 (2/2, 0/1), Bartolozzi 12 (1/3, 1/2), Coviello 8 (3/4, 0/4), Dip 8 (4/4), Bjelic 3 (1/2), Cepic, Tyrtyshnik, Cappelluti, Jankovic. All. Quarta.

Sant’Antimo: Dri 25 (4/5, 3/5), Milosevic 13 (4/6, 1/2), Carnovali 10 (2/5, 2/7), Sergio 9 (0/1, 3/6), Cantone 8 (1/1, 2/8), Sabbatino 5 (2/3, 0/3), Ratkovic 2 (1/1, 0/1), Vangelov 2 (1/4), De Marca 0 (0/1), De Meo, D'Aiello, Milojevic. All. Patrizio.