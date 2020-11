Pallanuoto, A1: rinviata Savona- Rari Nantes Posillipo Non si giocherà nemmeno la sfida tra Pallanuoto Trieste e AN Brescia

Sabato 28 novembre è in programma la terza giornata del massimo campionato nazionale di pallanuoto. L’A1 prosegue a singhiozzo e a quattro giorni dalle sfide ci sono già diversi rinvii.

Non scenderà in acqua il Posillipo che, dopo due vittorie in altrettanti incontri, non potrà sfidare la Rari Nantes Savona. Il rinvio è arrivato dopo i controlli eseguiti come disposto dalle "misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19". No si giocherà neanche Pallanuoto Trieste-AN Brescia, entrambe le sfide sono rinviate a data da destinarsi.

Questo il programma della terza giornata:

A1 maschile

3^ giornata - sabato 28 novembre

15.30 Pro Recco-RN Salerno (A)

riposa Iren Genova Quinto

18.30 Pallanuoto Trieste-AN Brescia (B) rinviata

riposa Roma Nuoto

4.00 Lazio Nuoto-Telimar (C)

riposa CC Ortigia

15.00 RN Savona-CN Posillipo (D) rinviata

15.30 San Donato Metanopoli-RN Florentia (D)