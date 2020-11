Juve Stabia, riecco bomber Ripa: "Ho voglia di fare bene" Ufficiale il ritorno in gialloblù dell'attaccante, autore di 26 gol tra il 2014 e il 2018

La Juve Stabia ha raggiunto l’accordo per il tesseramento di Francesco Ripa. L'attaccante, classe '85, era svincolato. Torna a vestire la maglia gialloblù dopo averlo fatto per tre stegioni dal 2014 al 2017 totalizzando 59 presenze e realizzando 26 gol. In carriera, Ripa ha vestito anche le maglie di Battipagliese, Potenza, Sorrento, Pro Patria, Nocerina, L'Aquila, Arzanese, Catania, Sicula Leonzio e AZ Picerno. “Sono contento di essere tornato alla Juve Stabia. Riparto da Castellammare di Stabia e spero di poter dare il mio contributo ai compagni e al mister. Ho voglia di fare bene” ha dichiarato il bomber dopo la firma. Ripa ha scelto il 18 come numero di maglia.