Juve Stabia, ceduto un attaccante in prestito all'Imolese Il club gialloblù sfoltisce ulteriormente l'organico dopo il trasferimento di Bubas alla Cavese

La Juve Stabia ha ceduto in prestito all’Imolese l’attaccante, classe 1996, Accursio Bentivegna. “A Bentivegna vanno i ringraziamenti di tutta la società per quanto fatto in questi mesi in maglia gialloblè.” si legge nella nota ufficiale con cui è stato annunciato il trasferimento. Sfoltito ulteriormente il reparto avanzato dopo un'altra partenza a titolo temporaneo, quella di Nicolas Bubas alla volta di Cava de' Tirreni.